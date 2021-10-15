Жители Башкирии получили коммунальные квитанции с ошибкой

В некоторых районах республики из-за технического сбоя в сентябрьских платёжках на оборотной стороне документа неверно был указан поставщик услуг.

Опечатка никак не влияет на данные, начисления и оплату, размещенные на лицевой стороне квитанции. По вопросам начислений, расчетов и выдачи справок для получения субсидий жители республики могут обратиться в офисы Единого информационно-расчетного центра Республики Башкортостан или по номеру телефона контактного центра: 8 (800) 755-08-09.