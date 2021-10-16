В Башкирии при тушении пожара в доме обнаружено тело женщины

В Башкирии произошел пожар в жилом кирпичном доме на территории Салаватского района в деревне Калмакларово. В ходе ликвидации пожара было найдено тело женщины.

В МЧС по Башкирии сообщают, что возгорание произошло в кирпичном доме размерами 8х8 метров с печным отоплением. Тело женщины 1949 года рождения было обнаружено внутри помещения.

Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Проведенный опрос соседей показал, что погибшая выпивала и курила. На месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.