В Башкирии продолжается реализация проекта «Сквозная линия. Улицы Давлеканово сквозь время»

В Башкирии ведется реализация проекта по благоустройству центра города Давлеканово. Проект победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

Реализуется проект «Сквозная линия. Улицы Давлеканово сквозь время», который направлен на возвращении истории. В центре города появятся пешеходные и велосипедные маршруты. Здесь красовались лишь неприглядные фасады зданий и курсировали автомобили.

Благоустройство идет в течение уже нескольких месяцев. На ул. Красная Площадь появились велодорожки и тротуары, сообщает пресс-служба МинЖКХ РБ. Также ведется асфальтирование на ул. Мажита Гафури. Начали вырисовываться очертания аллеи на улице Победы. Организованы работы на берегу Демы.