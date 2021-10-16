В Башкирии количество всех зарегистрированных фактов коронавируса превысило 76 тысяч

В Башкирии за сутки было выявлено 664 случая заражения коронавирусом. И общее число всех зарегистрированных за период пандемии фактов заболевания уже превысило новую отметку и составило 76 152 человек.

По оперативным данным на 16 октября, в Башкирии выписано по выздоровлению 454 пациента за сутки. Всего от коронавируса удалось излечиться 66 132 пациентам за все время пандемии.