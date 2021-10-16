В Уфе неизвестный мужчина приставал к ребенку возле школы

В Уфе разыскивают мужчину по фотороботу. Со слов очевидца, неизвестный мужчина приставал к девочке возле школы.

Инцидент, по словам очевидца, произошел около школы на Черниковской улице. Мужчина, проходивший мимо, заметил, что незнакомец пристает к ребенку и попытался догнать его, но не успел. После этого очевидец сообщил о произошедшем в полицию.

На вид мужчине, который приставал к ребенку, около 30 лет. Тип лица – европейский. Телосложение – худощавое. Рост приблизительно равен 165 см. В тот день незнакомец был одет в темную шапку.