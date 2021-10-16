В России от коронавируса за сутки скончались 1002 человека

В России каждый день фиксируются новые случаи заражения коронавирусом, смерти. Однако заметно увеличивается и число выписанных по выздоровлению граждан.
Согласно официальным федеральным данным, в стране за сутки было выявлено 33 208 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Всего по России, по информации на 16 октября, было отмечено 7 958 384 фактов заболевания.
Зафиксировано за сутки 1002 фактов смерти. Всего жертвами коронавируса стали 222 315 граждан. За время пандемии также было выписано по выздоровлению в общей сложности 6 981 907 пациентов, из них за сутки выписались 21 883 человек.