В Башкирии цементовоз насмерть сбил пешехода на трассе

В Башкирии утром 16 октября был насмерть сбит пешеход, который пытался перебежать дорогу в неустановленном месте на трассе Уфа-Оренбург. Но в это время к пешеходу уже стремительно приближался цементовоз.

Фото №1 - В Башкирии цементовоз насмерть сбил пешехода на трассе

ДТП было совершено на 167 километре автомобильной дороги в Мелеузовском районе. Предварительно установлено, что 60-летний житель Стерлитамака за рулем цементовоза наехал на 32-летнего пешехода, неожиданно появившегося на дороге.

Сбитый пешеход скончался до прибытия медработников. На месте, по информации ГИБДД Башкирии, работают специалисты следственно-оперативной группы, уточняются подробности.

Фото: ГИБДД по РБ 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии