В Башкирии цементовоз насмерть сбил пешехода на трассе

В Башкирии утром 16 октября был насмерть сбит пешеход, который пытался перебежать дорогу в неустановленном месте на трассе Уфа-Оренбург. Но в это время к пешеходу уже стремительно приближался цементовоз.
ДТП было совершено на 167 километре автомобильной дороги в Мелеузовском районе. Предварительно установлено, что 60-летний житель Стерлитамака за рулем цементовоза наехал на 32-летнего пешехода, неожиданно появившегося на дороге.
Сбитый пешеход скончался до прибытия медработников. На месте, по информации ГИБДД Башкирии, работают специалисты следственно-оперативной группы, уточняются подробности.
Фото: ГИБДД по РБ