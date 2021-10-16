В Уфе прошла церемония прощания с заместителем главы администрации Гульнарой Валиевой

В Уфе 16 октября простились с заместителем главы администрации города – начальником Финансового управления Гульнарой Валиевой. Она скончалась 15 октября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Мэр Уфы Сергей Греков отметил, что Гульнара Валиева была и другом, и соратником, и большим профессионалом своего дела.
На церемонию прощания пришли как коллеги, так и друзья, близкие Гульнары Валиевой. Теплыми словами вспомнила покойную и Лира Игтисамова, министр финансов РБ. Она отметила, что Гульнара Валиева была честным и принципиальным человеком, стремилась передать свои знания молодым.
Соболезнования от имени Глава Башкирии Радия Хабирова выразил и заместитель руководителя Администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев. Он подчеркнул, что это очень большая потеря в целом для все управленческой команды республики.
Фото: администрация Уфы