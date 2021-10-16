В Уфе прошла церемония прощания с заместителем главы администрации Гульнарой Валиевой

В Уфе 16 октября простились с заместителем главы администрации города – начальником Финансового управления Гульнарой Валиевой. Она скончалась 15 октября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Фото №1 - В Уфе прошла церемония прощания с заместителем главы администрации Гульнарой Валиевой

Мэр Уфы Сергей Греков отметил, что Гульнара Валиева была и другом, и соратником, и большим профессионалом своего дела.

Это огромная потеря для нас всех. Она внесла огромный вклад в развитие республики и ее столицы. Была жизнерадостным человеком, готовой в любой момент прийти на помощь каждому. Оставалась на своем посту до последнего.

Сергей Греков, глава администрации Уфы
Фото №2 - В Уфе прошла церемония прощания с заместителем главы администрации Гульнарой Валиевой

На церемонию прощания пришли как коллеги, так и друзья, близкие Гульнары Валиевой. Теплыми словами вспомнила покойную и Лира Игтисамова, министр финансов РБ. Она отметила, что Гульнара Валиева была честным и принципиальным человеком, стремилась передать свои знания молодым.

Соболезнования от имени Глава Башкирии Радия Хабирова выразил и заместитель руководителя Администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев. Он подчеркнул, что это очень большая потеря в целом для все управленческой команды республики.

Фото: администрация Уфы 

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