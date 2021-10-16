В Уфе прошла церемония прощания с заместителем главы администрации Гульнарой Валиевой

Это огромная потеря для нас всех. Она внесла огромный вклад в развитие республики и ее столицы. Была жизнерадостным человеком, готовой в любой момент прийти на помощь каждому. Оставалась на своем посту до последнего.

Сергей Греков, глава администрации Уфы