В Белгородской области планируют построить инфекционные центры по опыту Башкирии

Владимир Базаров высоко оценил профессионально и комфортно организованную работу в инфекционном центре. В Белгородскую область для строительства планируется также и привлечение подрядчиков Башкирии. С ними уже ведутся переговоры. Более детальное обсуждение этапов реализации строительства объекта в Белгородской области намечено на следующую неделю.