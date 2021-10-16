В Белгородской области планируют построить инфекционные центры по опыту Башкирии

В Белгородской области планируется строительство нескольких инфекционных центров по примеру тех, которые были возведены в Башкирии. Это ковид-госпитали в Зубово под Уфой и в Стерлитамаке.
Чтобы перенять опыт республики по возведению специализированных медучреждений в Башкирию прибыл замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров. В ходе ознакомления с ковид-госпиталем гостям провели экскурсию по медучреждению: показали «красную зону», другие отделения. Также была продемонстрирована работа персонала учреждения.
Владимир Базаров высоко оценил профессионально и комфортно организованную работу в инфекционном центре. В Белгородскую область для строительства планируется также и привлечение подрядчиков Башкирии. С ними уже ведутся переговоры. Более детальное обсуждение этапов реализации строительства объекта в Белгородской области намечено на следующую неделю.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ