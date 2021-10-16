В Башкирии в массовом ДТП с грузовиком пострадали три человека

В Башкирии на 1498 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск 16 октября было совершено массовое ДТП с пострадавшими. Известно, что травмы различной степени тяжести получили три человека.

В полдень на трассе в Иглинском районе Башкирии, по одной из версий ГИБДД РБ, грузовик Volvo под управлением 47-летнего жителя Челябинской области, наехал на остановившуюся Lada Vesta, которая от удара влетела в попутный Renault Logan. Последний столкнулся также с попутным грузовым автомобилем «ГАЗ Некст».