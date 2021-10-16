В Уфе из-за ремонтных работ перекроют на три дня одну из улиц

В Уфе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут проводиться ремонтные работы на участке проезжей части ул. Ухтомского. В ходе выполнения работ будет полностью перекрыто движение для транспорта.

В мэрии Уфы информируют жителей и гостей города, что дорога будет закрыта с 20 по 23 октября на участке от ул. Правды до ул. Магистральной. Также в эти три дня будет изменено и движение маршрутов общественного транспорта.