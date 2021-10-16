Молодая жительница Уфы украла в магазине одежду и чехлы для телефонов

В одном из магазинов торгового центра, расположенного в Уфе, молодая местная жительница совершила кражу. Сообщение о преступлении было передано в полицию.

Общая сумма украденного составила более 3 000 рублей. А похитила 23-летняя уфимка, по данным городского управления МВД, обувь, толстовку, чехлы для телефонов, носки, ремень и сумку-шоппер.