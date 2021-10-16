Молодая жительница Уфы украла в магазине одежду и чехлы для телефонов

В одном из магазинов торгового центра, расположенного в Уфе, молодая местная жительница совершила кражу. Сообщение о преступлении было передано в полицию.
Общая сумма украденного составила более 3 000 рублей. А похитила 23-летняя уфимка, по данным городского управления МВД, обувь, толстовку, чехлы для телефонов, носки, ремень и сумку-шоппер.
Подозреваемую отыскали и задержали. Девушка призналась в преступлении. Задержанная объяснила правоохранителям, что все вещи, которые ей понравились, она положила в пакет и покинула торговую точку. В отношении уфимки возбуждено уголовное дело. Часть украденного была изъята.