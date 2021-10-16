В Башкирии в начале следующей недели местами пройдут осадки

В Башкирии специалисты Гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие два дня. Согласно их данным, резкой перемены погодных условий в республике пока не предвидится.
Без существенных осадков пройдет это воскресенье. Ветер прогнозируют южный, юго-западный умеренного характера. Температура воздуха дне составит в среднем по Башкирии от 8 до 13 градусов тепла. Ночью прогнозируют от +2 до -3 градусов.
В понедельник уже местами по республике пройдут небольшие дожди, но на Юге Башкирии осадков не ожидается. Ветер будет юго-западным, умеренным. Ночью температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, днем потеплеет до 8-13 градусов.