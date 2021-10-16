В Уфе в воздухе зафиксировали превышение опасного вещества

В Уфе был зафиксирован факт превышения опасного вещества в атмосферном воздухе. По данным Башгидметцентра, превышение отметили 13 октября на стационарном пункте наблюдения за загрязнением воздуха в Черниковке.

На ул. Ульяновых выявлено концентрация этилбензола составила 2,0 ПДК, сообщают специалисты. И это уже не первый случай превышения опасных веществ в воздухе Уфы.