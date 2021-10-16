Торговые центры Башкортостана проверяют на соблюдение антиковидных мер

Сегодня в торговых центрах по всей республике прошли рейды и патрулирования. Соблюдение антиковидных ограничений проверяли сотрудники администрации муниципалитетов. С 12 октября в торговые центры теперь можно пройти только по сертификату о вакцинации, справке о перенесенном в последние месяцев ковиде или отрицательном ПЦР-тесте. Как организована работа на местах?
Так тщательно проверяют на входе посетителей в торговом центре «Леруа Мерлен». Вопрос о дате рождения при сканировании QR-кода задают неспроста. Таким образом вычисляют, какой код показывает человек. На входе дежурит целая бригада работников крупного рителейра. Тем, у кого нет необходимых документов, вход запрещен. Тем не менее внутри торгового центра покупателей много.
Антиковидные контролеры первыми встречают посетителей и торгового центра «Мега». Сертификат о вакцинации, справка о перенесенном ковиде в последние полгода и отрицательный ПЦР-тест – все это дает зеленый свет для тех, кто хочет зайти внутрь.
Соблюдение ограничений в торговых центрах сегодня проверили сотрудники администрации Кировского района Уфы и центра Общественной безопасности города. Во время патрулирования они также следили за тем, носят ли покупатели маски внутри помещения.
Подобные рейды сегодня проходят по всей республике. В Балтачевском районе представители руководства муниципалитета проверили торговые центры. Их в селе Старобалтачево шесть. В первую очередь внимание было уделено тому, как сотрудники сканируют QR-коды, проводят термометрию посетителей, также соблюдают ли меры безопасности сами продавцы.
Напомним, с 18 октября новые ковид-ограничения коснутся салонов красоты, СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань и саун, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов. Теперь при их посещении необходимо иметь при себе справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее трех суток, либо сертификат о перенесенном коронавирусе за последние полгода. Эти же правила будут действовать и для заведений общепита, если в них 50 и больше посадочных мест. Кстати, справку об отрицательном ПЦР-тесте будут принимать только до 27 октября. Кроме того, с 13 октября начала действовать обязательная самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.