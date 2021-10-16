Торговые центры Башкортостана проверяют на соблюдение антиковидных мер

Сегодня в торговых центрах по всей республике прошли рейды и патрулирования. Соблюдение антиковидных ограничений проверяли сотрудники администрации муниципалитетов. С 12 октября в торговые центры теперь можно пройти только по сертификату о вакцинации, справке о перенесенном в последние месяцев ковиде или отрицательном ПЦР-тесте. Как организована работа на местах?

Так тщательно проверяют на входе посетителей в торговом центре «Леруа Мерлен». Вопрос о дате рождения при сканировании QR-кода задают неспроста. Таким образом вычисляют, какой код показывает человек.  На входе дежурит целая бригада работников крупного рителейра. Тем, у кого нет необходимых документов, вход запрещен. Тем не менее внутри торгового центра покупателей много.

Прививку сделали летом. Считаю, что это правильно. Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее выйдем из этой ситуации.

Ильдар Туктаров, житель г. Уфы

Антиковидные контролеры первыми встречают посетителей и торгового центра «Мега». Сертификат о вакцинации, справка о перенесенном ковиде в последние полгода и отрицательный ПЦР-тест – все это дает зеленый свет для тех, кто хочет зайти внутрь.

Соблюдение ограничений в торговых центрах сегодня проверили сотрудники администрации Кировского района Уфы и центра Общественной безопасности города. Во время патрулирования они также следили за тем, носят ли покупатели маски внутри помещения.

Фото №1 - Торговые центры Башкортостана проверяют на соблюдение антиковидных мер

Администрация Кировского района создала специальные группы патрулирования. С понедельника проводим рейды по торговым центрам. Смотрим, как организованы входные группы, проверяем журналы дезинфекции и масочный режим.

Светлана Хусаинова, ведущий специалист информационно-аналитического отдела администрации кировского района г. Уфы

Подобные рейды сегодня проходят по всей республике. В Балтачевском районе представители руководства муниципалитета проверили торговые центры. Их в селе Старобалтачево шесть. В первую очередь внимание было уделено тому, как сотрудники сканируют QR-коды, проводят термометрию посетителей, также соблюдают ли меры безопасности сами продавцы.

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Нужно отметить, что не все обрадовались такой новости. Сначала много было сопротивления, но результаты работы уже ощущаются. Люди привыкли и уже спокойно показывают сертификаты.

Лейсан Хаметова, заместитель главы администрации Балтачевского района

Напомним, с 18 октября новые ковид-ограничения коснутся салонов красоты, СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань и саун, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов. Теперь при их посещении необходимо иметь при себе справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее трех суток, либо сертификат о перенесенном коронавирусе за последние полгода. Эти же правила будут действовать и для заведений общепита, если в них 50 и больше посадочных мест. Кстати, справку об отрицательном ПЦР-тесте будут принимать только до 27 октября. Кроме того, с 13 октября начала действовать обязательная самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.

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