Торговые центры Башкортостана проверяют на соблюдение антиковидных мер

Напомним, с 18 октября новые ковид-ограничения коснутся салонов красоты, СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань и саун, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов. Теперь при их посещении необходимо иметь при себе справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее трех суток, либо сертификат о перенесенном коронавирусе за последние полгода. Эти же правила будут действовать и для заведений общепита, если в них 50 и больше посадочных мест. Кстати, справку об отрицательном ПЦР-тесте будут принимать только до 27 октября. Кроме того, с 13 октября начала действовать обязательная самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.