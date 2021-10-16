В Башкортостане обсудили вопросы безопасности на железнодорожных переездах

Повысить безопасность на железнодорожных переездах. В республиканском правительстве обсудили, как это сделать. В совещании также приняли участие сотрудники транспортной прокуратуры Поволжья, представители МВД и органов местного самоуправления.

Было отмечено, что в Башкортостане действуют 162 железнодорожных переезда, из них 141 оборудован автоматической сигнализацией. С начала года в регионе произошло девять ДТП на железнодорожных переездах. Пострадали 14 человек, из них пять – погибли.