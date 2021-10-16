«Садовое кольцо» возобновит строительство секций ЖК «Белая река» в Уфе

Вернуть веру обманутым дольщикам. Компания «Садовое кольцо» готовится к возобновлению строительства секций жилого комплекса «Белая река», работы на котором остановились четыре года назад. 518 дольщиков из этого же долгостроя уже получили свои квартиры в конце прошлого года. Ключи им вручил глава республики Радий Хабиров. Когда новоселье отпразднуют ещё 400 соседей?

Многолетнюю тишину в этом долгострое прерывают строители. То, что не удалось одной компании, завершать будет другая. На полную мощность рабочие ещё не вышли, пока ведутся лишь подготовительные работы. Время потребовалось на полную диагностику многоэтажки, включая инженерные сети и несущие конструкции.

Очень сложно, потому что нужно провести колоссальный фронт работ. По оценке несущих конструкций здания, какие виды работ были доделаны, какие виды работ нужно доделать, переделать. Самое страшное для строителей – это за кем-то переделывать. Константин Кудряшов, и.о. руководителя объекта

«Садовое кольцо» потратило более 550 млн рублей на завершение объектов «Госстроя». За время работы компании в регионе долгожданные квартиры получили почти тысяча обманутых дольщиков. В том числе и в секциях А и Б этого же жилого комплекса. В 2020 за десять дней до Нового года ключи новоселам вручил Радий Хабиров. Согласно дорожной карте, рабочие приступают ко второй очереди.

Будем делать вентилируемый фасад. Сейчас ведем подготовку. Материалы есть, объем большой. С 2005 года работаем, есть опыт и навыки. Руслан Якупов, монтажник

По соглашению с Министерством строительства и архитектуры республики компания «Садовое кольцо» вложит в завершение работ в комплексе «Белая река» ещё 350 миллионов рублей. В следующем году новоселье отметят и обманутые дольщики на других объектах.

ЖК «Ленина» и ЖК «Эрмитаж» на Глумилино, секции 4 и 5. Там все подготовительные работы завершены, ведется именно строительство. Монтаж инженерных сетей, монтаж фасадов. Скоро все обманутые дольщики «Госстроя» въедут в обустроенные квартиры. Константин Кудряшов, и.о. руководителя объекта