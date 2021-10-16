В Учалах благоустроили двор для 11 многоквартирных домов

В Учалах открыли двор, обновленный благодаря программе «Башкирские дворики». Находится он на улице Муртазина.

Для города площадка стала одной из самых крупных и благоустроенных. Ещё перед проектированием на собрание выслушали предложения жильцов. Строители учли пожелания и семей с детьми, и автолюбителей.