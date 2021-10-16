В Уфимском районе появится памятник солдатам, павшим в годы Первой Мировой войны

В Уфимском районе местные жители поставят памятник воинам, павшим в Первую Мировую войну. Это собственная инициатива сельчан. Над проектом бесплатно работает скульптор Александр Колосов. Деньги и материалы собирали сами. Инициаторы хотят, чтобы подвиг солдат Первой Мировой не забылся.

Только у Таваисева на создание памятника ушёл не один десяток лет, а у Александра было всего несколько месяцев. Вдохновлялся автор не только чугунными лошадьми, но и живыми. Специально ездил на конефермы. Задача непростая: в бетоне выразить грацию и красоту животного. Всадника на нём не будет.

Поставить мемориал решили местные жители. Кто-то помог материалом, кто-то деньгами, а Александр Колосов внёс свой вклад делом. Проект памятника дорабатывался по ходу. Изначально копья не было. Но так как скульптура будет стоять в поле на холме, Александр решил сделать громоотвод, который бы выбивался из общей концепции. Лошадь сделана из арт-бетона, но умеет металлический скелет.