В Башкирии закрыли ТЦ из-за нарушений антиковидных правил

Накануне полицейские и сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в ишимбайский ТЦ "Палуба". Выяснилось, что администрация комплекса не обеспечила соблюдение антиковидных правил, вступивших в силу с 12 октября.
Напомним, согласно указу главы региона о режиме повышенной готовности к ЧС, подобные заведения теперь могут посещать только граждане с действующим сертификатом о прививке от COVID-19, справке о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев или при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста, который годен только трое суток.
Согласно данным административной комиссии Ишимбая, руководство ТЦ "Палуба" проигнорировала проверку документов, а вход был свободным. Кроме того, у посетителей не проверяли температуру, а также они были без масок.
В отношении владельца здания и арендаторов, игнорировавших новые антиковидные ограничения, были составлены протоколы. В скором времени административные дела будут переданы в суд, а сам торговый центр должен быть закрыт до устранения нарушений.
Фото: Администрация Ишимбая.