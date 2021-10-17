В Башкирии закрыли ТЦ из-за нарушений антиковидных правил

Напомним, согласно указу главы региона о режиме повышенной готовности к ЧС, подобные заведения теперь могут посещать только граждане с действующим сертификатом о прививке от COVID-19, справке о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев или при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста, который годен только трое суток.