В Башкирии пьяный мужчина избил полицейского

В Межгорье в отделение полиции поступило сообщение, что в одном из продуктовых магазинов неизвестный украл алкогольные напитки. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили пьяного мужчину и доставили его в отделение полиции, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Мужчина стал вести себя агрессивно, выражать свое недовольство в связи с его доставлением в пункт полиции. Сотрудники полиции просили его вести себя спокойнее и сопроводили в кабинет, для того чтобы следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия. Но и в кабинете мужчина не успокоился, продолжал грубить, к тому же его сильно не устроило то, что ему не дали закурить в кабинете. Поняв что конструктивной беседы с дебоширом провести не получится сотрудники патрульно-постовой службы полиции решили вывести мужчину из кабинета чтобы он не мешал работе следственно-оперативной группы.
пресс-служба МВД Башкирии
Мужчина выждал момент, пока полицейский отвлечется, после чего повалил его на пол. В результате нападения сотрудник полиции ударился головой об пол. Злоумышленник попытался продолжить избивать правоохранителя, но ему это не удалось.
По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти» и приговорил к восьми месяцам лишения свободы. В последующем сотрудник полиции обратился с иском о защите чести и достоинства.
пресс-служба МВД Башкирии
Суд обязал мужчину выплатить полицейскому компенсацию морального вреда.