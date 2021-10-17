В Башкирии пьяный мужчина избил полицейского

Мужчина стал вести себя агрессивно, выражать свое недовольство в связи с его доставлением в пункт полиции. Сотрудники полиции просили его вести себя спокойнее и сопроводили в кабинет, для того чтобы следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия. Но и в кабинете мужчина не успокоился, продолжал грубить, к тому же его сильно не устроило то, что ему не дали закурить в кабинете. Поняв что конструктивной беседы с дебоширом провести не получится сотрудники патрульно-постовой службы полиции решили вывести мужчину из кабинета чтобы он не мешал работе следственно-оперативной группы.

пресс-служба МВД Башкирии