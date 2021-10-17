Бывший мэр одного из городов Башкирии угодил в больницу с коронавирусом

Накануне бывший мэр башкирского Стерлитамака Владимир Куликов попал в больницу с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщил сотрудник городской мэрии Андрей Паничев.
Со слов Паничева, состояние бывшего главы Стерлитамака удовлетворительное. В настоящее время он находится в общей терапии.
Напомним, Владимир Куликов покинул пост мэра Стерлитамака 8 октября. Он занимал пост главы администрации с 2016 года.
На смену Куликову пока с приставкой и.о. мэра был назначен бывший вице-мэр Уфы Рустем Газизов. На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально объявил об этом во вторник, 12 октября.
Фото: Соцсети.