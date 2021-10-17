В Башкирии мужчина задушил своего приятеля из-за включенного света в спальне

В Октябрьском суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который задушил своего друга из-за включенного света. Трагедия произошла в марте 2021 года.
В тот роковой день двое мужчин распивали алкогольные напитки в квартире одного из них. Подсудимый отправился спать, однако его гость ходил по квартире, нецензурно выражался и постоянно включал свет в спальне. Он решил утихомирить дебошира, однако перестарался.
- Он захрипел, я ударил его ладонью, он оперся на стену. Потом я ушел к соседям, а когда вернулся, то увидел, что он лежит, а изо рта идет пена, - оправдывался подсудимый, заявив, что пытался спасти друга и делал ему массаж сердца и искусственное дыхание.
Суд приговорил мужчину к 10,6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.