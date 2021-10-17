В Башкирии мужчина задушил своего приятеля из-за включенного света в спальне

- Он захрипел, я ударил его ладонью, он оперся на стену. Потом я ушел к соседям, а когда вернулся, то увидел, что он лежит, а изо рта идет пена, - оправдывался подсудимый, заявив, что пытался спасти друга и делал ему массаж сердца и искусственное дыхание.