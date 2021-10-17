Житель Башкирии хотел воспользоваться интимными услугами, но потерял деньги

На одном из сайтов нашел объявление, в котором был указан абонентский номер телефона, и позвонил по указанному номеру. На звонок ответила девушка, которая на вопросы о том, предоставляет ли она интим-услуги, ответила согласием и попросила перечислить предоплату в размере 1500 руб., продиктовав при этом номер банковской карты. Заявитель тут же осуществил перевод, и незнакомка сообщила адрес, по которому она будет его ждать. Однако, девушка назвала только улицу и номер дома, не назвав номер квартиры. Она это объяснила тем, что опасается за свою безопасность и попросила для надежности, перечислить еще 4500 руб., обещав их вернуть при встрече. Следуя на такси к незнакомке, потерпевший перевел запрашиваемую сумму.

пресс-служба МВД Башкирии