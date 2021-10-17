Житель Башкирии хотел воспользоваться интимными услугами, но потерял деньги
40-летний Октябрьского обратился в полицию и рассказал, что после длительной командировки распивал спиртные напитки у себя дома, но в какой-то решил воспользоваться интим-услугами и начал искать соответствующие объявления в интернете.
На одном из сайтов нашел объявление, в котором был указан абонентский номер телефона, и позвонил по указанному номеру. На звонок ответила девушка, которая на вопросы о том, предоставляет ли она интим-услуги, ответила согласием и попросила перечислить предоплату в размере 1500 руб., продиктовав при этом номер банковской карты. Заявитель тут же осуществил перевод, и незнакомка сообщила адрес, по которому она будет его ждать. Однако, девушка назвала только улицу и номер дома, не назвав номер квартиры. Она это объяснила тем, что опасается за свою безопасность и попросила для надежности, перечислить еще 4500 руб., обещав их вернуть при встрече. Следуя на такси к незнакомке, потерпевший перевел запрашиваемую сумму.
пресс-служба МВД Башкирии
В этот момент ему позвонил мужчина и представился "сутенером". Он заявил, что переведённые деньги не распознает программа и попросил перевести более крупную сумму денег.
Так как искатель интим-услуг уже приехал к дому, который ранее ему называла незнакомка, и ничего не опасаясь, перевел денежные средства в размере 6500 руб. По этой же схеме «сутенер» продолжал звонить и настоятельно говорить о том, что перечисленные денежные средства их программа так и не видит. Мужчина, ничего не подозревая, перечислил в общей сложности 75 тысяч руб. Заполучив чужие деньги, и представительница интим-услуг, и ее сутенер перестали отвечать на телефонные звонки, а их номера стали недоступными. И только тогда потерпевший понял, что его обманули мошенники.
пресс-служба МВД Башкирии
Возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают личности аферистов.