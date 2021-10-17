На трассе в Башкирии большегруз насмерть сбил мужчину

Вчера, 16 октября, в Мелеузовском районе Башкирии большегруз Scania насмерть сбил 32-летнего мужчину. ДТП произошло на 167 километре автодороги Уфа - Оренбург.
В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что за рулем грузовика находился 60-летний мужчина. По предварительным данным, пешеход выбежал на дорогу близко едущим транспортом в неположенном месте.
В результате наезда пешеход получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства трагедии.
Фото: ГИБДД Башкирии.