На трассе в Башкирии большегруз насмерть сбил мужчину

Вчера, 16 октября, в Мелеузовском районе Башкирии большегруз Scania насмерть сбил 32-летнего мужчину. ДТП произошло на 167 километре автодороги Уфа - Оренбург.

Фото №1 - На трассе в Башкирии большегруз насмерть сбил мужчину

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что за рулем грузовика находился 60-летний мужчина. По предварительным данным, пешеход выбежал на дорогу близко едущим транспортом в неположенном месте.

В результате наезда пешеход получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства трагедии.

Фото: ГИБДД Башкирии.

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