С начала года в Башкирии инфляция в продовольственном секторе в сентябре составила 9,6%

В Башкортостане с начала 2021 года инфляция в продовольственном секторе в сентябре составила 9,6%. Цены выросли на 1,54% по сравнению с августом.

Рост цен связан со снижением предложения плодоовощной продукции в связи подорожанием мяса птицы и с низким урожаем из-за логистических и производственных издержек. Об этом сообщают аналитики Нацбанка республики.

На росте цен сказались неблагоприятные погодные условия. В связи с аномально засушливым летом урожай овощей в Башкирии оказался значительно ниже показателей 2020 года. Из-за этого пришлось ввозить в республику дополнительные объемы продукции из других регионов России.

Одновременно подорожали фрукты: из-за проблем с логистикой и отгрузкой в странах-производителях фруктов и цитрусовых (ЮАР, Китай, государства Южной Америки) сократилось их предложение.

Рост издержек производителей из-за подорожания фуражного зерна, увеличения стоимости упаковки и оборудования на фоне роста цен на металл способствовали увеличению темпов прироста цен на куриное мясо. Кроме того, введенные в некоторых районах республики санитарно-эпидемические ограничения, связанные с угрозой распространения птичьего гриппа, способствовали снижению предложения мяса птицы.