Певица из Уфы Гульназ Асаева шокировала подписчиков признанием, что стала мамой

Башкирская певица Гульназ Асаева сделала неожиданное заявление - сегодня, 17 октября, она стала мамой.

Фото №1 - Певица из Уфы Гульназ Асаева шокировала подписчиков признанием, что стала мамой

Певица выложила в соцсети фотографию супруга Вилли, держащего на руках малыша, а также совместное фото, сопроводив хэштегом «теперь нас трое».

Сегодня особенный для нас день. День рождение нашего ребёночка. Сама пишу, сама не верю.

Гульназ Асаева
Фото №2 - Певица из Уфы Гульназ Асаева шокировала подписчиков признанием, что стала мамой

Фанаты башкирской певицы даже не знали, что их любимица была в положении. Все время Гульназ Асаева тщательно скрывала свою беременность. Именно поэтому рождение ребенка стало для всех настоящим сюрпризом.

Пол ребенка новоиспеченные родители пока не сообщили, а поклонники завалили звездную пару поздравлениями и добрыми пожеланиями.

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