Певица из Уфы Гульназ Асаева шокировала подписчиков признанием, что стала мамой

Певица выложила в соцсети фотографию супруга Вилли, держащего на руках малыша, а также совместное фото, сопроводив хэштегом «теперь нас трое».

Сегодня особенный для нас день. День рождение нашего ребёночка. Сама пишу, сама не верю.

Фанаты башкирской певицы даже не знали, что их любимица была в положении. Все время Гульназ Асаева тщательно скрывала свою беременность. Именно поэтому рождение ребенка стало для всех настоящим сюрпризом.