Певица из Уфы Гульназ Асаева шокировала подписчиков признанием, что стала мамой

Башкирская певица Гульназ Асаева сделала неожиданное заявление - сегодня, 17 октября, она стала мамой.
Певица выложила в соцсети фотографию супруга Вилли, держащего на руках малыша, а также совместное фото, сопроводив хэштегом «теперь нас трое».
Фанаты башкирской певицы даже не знали, что их любимица была в положении. Все время Гульназ Асаева тщательно скрывала свою беременность. Именно поэтому рождение ребенка стало для всех настоящим сюрпризом.
Пол ребенка новоиспеченные родители пока не сообщили, а поклонники завалили звездную пару поздравлениями и добрыми пожеланиями.