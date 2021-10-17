В России выявили более 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России ежедневно фиксируют новые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако заметно увеличивается и число выписанных по выздоровлению граждан.
Согласно официальным федеральным данным на 17 октября 2021 года, за сутки в России было выявлено 34 303 фактов инфицирования COVID-19. Всего по стране было отмечено 7 992 687 фактов заболевания.
Зафиксировано за последние 24 часа 997 фактов смерти. Всего жертвами коронавируса стали 223 312 пациентов. За сутки выписались 21 883 человек, а общее число выздоровевших превысило отметку в 7 миллионов - 7 000 624.