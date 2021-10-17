В России выявили более 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России ежедневно фиксируют новые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Однако заметно увеличивается и число выписанных по выздоровлению граждан.

Согласно официальным федеральным данным на 17 октября 2021 года, за сутки в России было выявлено 34 303 фактов инфицирования COVID-19. Всего по стране было отмечено 7 992 687 фактов заболевания.