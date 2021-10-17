В Башкирии на мужчину рухнуло дерево

Сегодня утром, 17 октября, около села Балагушево Чишминского района Башкирии на мужчину рухнуло дерево. Сообщение о ЧП поступило по номеру 112.

В пресс-службе Госкомитета по ЧС сообщили, что на помощь незамедлительно выехали спасатели. Они оказали пострадавшему первую помощь и передали его прибывшим на место ЧП медикам.

Выяснилось, что семейная пара с целью заготовки дров отправилась в лес. Одно из деревьев упало на другое, которое и рухнуло на 38-летнего мужчину.