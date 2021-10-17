В Башкирии спустя три недели поисков нашли тело 50-летней женщины

Поиски 50-летней жительницы села Петровское Иглинского района Башкирии завершились трагедией. Оксану Пугачеву искали на протяжении трех недель - 26 сентября она ушла из дома и не вернулась.

К поискам Оксаны Пугачевой немедленно приступили волонтеры. Поисковики отряда "Лиза Алерт" сделали все возможное, чтобы найти женщину.

Сегодня, 17 октября, волонтеры свернули поиски. К сожалению, Оксана Пугачева была найдена мертвой. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели женщины.