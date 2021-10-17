Радий Хабиров высказался о дорожно-транспортном комплексе Башкирии

У нас есть и проблемы, во многих случаях нужно приводить в порядок межмуниципальные пути, внутри населенных пунктов. По мере возможности мы помогаем районам, выделяем им средства. Я поздравляю дорожно-транспортный комплекс Республики Башкортостан, один из крупнейших, стабильно работающих в России, с профессиональным праздником. В этой сфере в нашей республике работает порядка 28 000 человек. Мира и добра всем!

Радий Хабиров, Глава Башкирии