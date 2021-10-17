Радий Хабиров высказался о дорожно-транспортном комплексе Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал дорожно-транспортный комплекс республики одним из стабильно работающих и крупнейших. Руководитель региона поздравил с праздником сотрудников данной сферы.

Фото №1 - Радий Хабиров высказался о дорожно-транспортном комплексе Башкирии

У нас есть и проблемы, во многих случаях нужно приводить в порядок межмуниципальные пути, внутри населенных пунктов. По мере возможности мы помогаем районам, выделяем им средства. Я поздравляю дорожно-транспортный комплекс Республики Башкортостан, один из крупнейших, стабильно работающих в России, с профессиональным праздником. В этой сфере в нашей республике работает порядка 28 000 человек. Мира и добра всем!

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Глава Башкортостана отметил, что на сегодняшний день в регионе около 49 тысяч км автомобильных дорог, из которых почти 800 километров - федеральные.

Башкирия занимает второе место в России по данному показателю. Радий Хабиров подчеркнул, что в следующем году планируется завершение реконструкции дороги Бирск – Тастуба – Сатка. Также в республике продолжается строительство Восточного выезда из Уфы, а в скором времени начнется строительство скоростной дороги М-12.

Фото: vk.com/radiyhabirov.

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