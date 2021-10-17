Стало известно, на каких улицах в Уфе появятся платные парковки

Уфимская мэрия разработала проект, согласно которому в центре города появятся зоны платной парковки. Об этом сообщает портал UFA1.RU, ссылаясь на столичную мэрию.

На сегодняшний день чиновники уже определили улицы, на которых стоянка для транспортных средств станет платной.

Проект по внедрению платных парковок в Уфе могут запустить уже в 2022 году. В скором времени жителям и гостям столицы Башкирии придется платить за парковку на улицах Айской, Заки Валиди, Аксакова, Революционной и проспекта Салавата Юлаева.