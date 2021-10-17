Стало известно, на каких улицах в Уфе появятся платные парковки

Уфимская мэрия разработала проект, согласно которому в центре города появятся зоны платной парковки. Об этом сообщает портал UFA1.RU, ссылаясь на столичную мэрию.

Фото №1 - Стало известно, на каких улицах в Уфе появятся платные парковки

На сегодняшний день чиновники уже определили улицы, на которых стоянка для транспортных средств станет платной.

Проект по внедрению платных парковок в Уфе могут запустить уже в 2022 году. В скором времени жителям и гостям столицы Башкирии придется платить за парковку на улицах Айской, Заки Валиди, Аксакова, Революционной и проспекта Салавата Юлаева.

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