В Уфе автоинспекторы задержали пьяную женщину за рулем иномарки

Пьяная уфимка на дорогой иномарке до дома не доехала всего несколько метров. Сотрудники ГИБДД, остановив «Мерседес», почувствовали запах алкоголя.

В машине инспекторов женщина сидела уже завернувшись в пальто, но не из-за холода, а пытаясь скрыться от камер. Пройти проверку алкотестером у автоледи получилось далеко не с первого раза. Сразу три инспектора пытались научить женщину выдыхать.

Но вера инспекторов и несколько десятков попыток всё-таки принесли результат. Почти 0,6 десятых промилле показал алкотестер. Пьяной за руль женщина садится уже не в первый раз. Теперь нарушительнице грозит уголовная ответственность.