Врачи ковид-госпиталя в Стерлитамаке читают пациентам письма от родных

Из-за COVID-19 за последние сутки Башкортостан потерял еще 35 жителей. Диагностирован вирус у 661 человека. В больницах находятся больше тысячи человек. Из них в тяжелом состоянии – 49, на ИВЛ – 16. Палаты и коридоры медучреждений по-прежнему заполнены пациентами.
За эти месяцы они стали голосами детей, жён, мужей, внуков, братьев, сестёр. А эти маленькие листочки – единственной связью. Письма, которые всегда доходят до адресатов. Весточки от родных читают даже тем, кто находится бес сознания. Им это особенно нужно.
Поэтому врачи не устают просить: пишите! Это почти то же самое, что письма на фронт. В реанимации сейчас 42 человека. И очень часто эти кровати пациенты покидают не из-за перевода в палаты. Регулярная потеря больных – вот к чему по-прежнему не могут привыкнуть врачи. В доковидные времена медики теряли в десятки раз меньше пациентов.
Спасают врачей от выгорания те, кого спасли они. За жизнь Любовь Степановой врачи боролись месяц. Вытащили. Медики отправляют её домой на долечивание.
В сутки в больницу поступают по 50-60 человек. В коридорах кровати стоят уже по два ряда. Временным домом госпиталь стал и для врачей. Многие медики живут вдали от родных в общежитии рядом с больницей.
Георгий Шакуров – хирург, приехал из Свердловской области. В Стерлитамакском ковид-госпитале в условиях «красной зоны» проводит операции. И спасать таких пациентов куда сложнее.
Помогает и собственная лаборатория. По оснащению одна из лучших в республике. В южной части региона ничего подобного нет. Поэтому лаборатория пригодится и в мирное время. Она будет обслуживать несколько районов.
Сейчас здесь проводят ПЦР-исследования, анализы на антитела. А также благодаря лаборатории врачи-клиницисты могут корректировать лечение. Сотрудники определяют чувствительность к антибиотикам, диагностируют возбудителей инфекций. Сейчас из-за большого количества заболевших рабочий день лаборантов заканчивается ближе к полуночи.
Резеда Усманова раньше занималась диагностикой рака. Как и многие, и представить не могла, что так круто поменяется жизнь. Выдохнуть пока не получается.
В госпитале лежат 360 человек. Сюда доставляют пациентов в состоянии средней тяжести или уже тяжёлом. И уже находясь здесь, многие из них хотят обратиться к тем, кто по ту сторону больничных стен.