Врачи ковид-госпиталя в Стерлитамаке читают пациентам письма от родных

Из-за COVID-19 за последние сутки Башкортостан потерял еще 35 жителей. Диагностирован вирус у 661 человека. В больницах находятся больше тысячи человек. Из них в тяжелом состоянии – 49, на ИВЛ – 16. Палаты и коридоры медучреждений по-прежнему заполнены пациентами.

За эти месяцы они стали голосами детей, жён, мужей, внуков, братьев, сестёр. А эти маленькие листочки – единственной связью. Письма, которые всегда доходят до адресатов. Весточки от родных читают даже тем, кто находится бес сознания. Им это особенно нужно.

Иногда вкладывают фотографии. Это их подбадривает, они начинают карабкаться. Некоторые не выпускают из рук. Им очень важно знать, что они кому-то нужны, что их ждут. Альфия Добугаенко, врач анестезиолог-реаниматолог клинико-диагностического инфекционного центра г. Стерлитамак

Поэтому врачи не устают просить: пишите! Это почти то же самое, что письма на фронт. В реанимации сейчас 42 человека. И очень часто эти кровати пациенты покидают не из-за перевода в палаты. Регулярная потеря больных – вот к чему по-прежнему не могут привыкнуть врачи. В доковидные времена медики теряли в десятки раз меньше пациентов.

Спасают врачей от выгорания те, кого спасли они. За жизнь Любовь Степановой врачи боролись месяц. Вытащили. Медики отправляют её домой на долечивание.

Мои ангелы-хранители – завотделением и лечащий врач. Благодаря им я жива и говорю с вами. Они меня вытащили, буду благодарна им до конца жизни. Любовь Степанова

В сутки в больницу поступают по 50-60 человек. В коридорах кровати стоят уже по два ряда. Временным домом госпиталь стал и для врачей. Многие медики живут вдали от родных в общежитии рядом с больницей.

Георгий Шакуров – хирург, приехал из Свердловской области. В Стерлитамакском ковид-госпитале в условиях «красной зоны» проводит операции. И спасать таких пациентов куда сложнее.

Помогает и собственная лаборатория. По оснащению одна из лучших в республике. В южной части региона ничего подобного нет. Поэтому лаборатория пригодится и в мирное время. Она будет обслуживать несколько районов.

Сейчас здесь проводят ПЦР-исследования, анализы на антитела. А также благодаря лаборатории врачи-клиницисты могут корректировать лечение. Сотрудники определяют чувствительность к антибиотикам, диагностируют возбудителей инфекций. Сейчас из-за большого количества заболевших рабочий день лаборантов заканчивается ближе к полуночи.

Пока не обработаем весь материал, мы не уйдем. Хочется выдавать качественные результаты. Резеда Усманова, заведующая лабораторно-диагностическим отделением клинико-диагностического инфекционного центра г. Стерлитамак

Резеда Усманова раньше занималась диагностикой рака. Как и многие, и представить не могла, что так круто поменяется жизнь. Выдохнуть пока не получается.

Сейчас пик, снижения мы не наблюдаем. Нагрузка на одного врача – 27-29 пациентов. Ленара Шарифуллина, заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического инфекционного центра г. Стерлитамак