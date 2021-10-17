В Башкирии мужчину придавило упавшее дерево

В Чишминском районе мужчину придавило деревом. Сообщение об этом сегодня утром поступило в центр обработки вызовов Системы 112.

Чтобы оказать оперативную помощь, на место отправились спасатели республиканского Госкомитета по ЧС, а также медработники. Они выяснили, что семейная пара отправилась в лес для заготовки дров. Срубленное мужчиной дерево рухнуло на другое, которое в свою очередь упало на сельчанина и придавило его.