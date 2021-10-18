В Башкирии инфляция в сфере услуг за месяц выросла на 1,5%

В Башкирии годовой темп прироста цен в сентябре составил 4,42%, в августе - 3,92%. Повышенный спрос на услуги пассажирского транспорта внес основной вклад в ускорение роста цен. Об этом сообщили эксперты Нацбанка республики.
В сентябре 2021 года он был выше, если сравнивать с прошлым годом. Именно из-за этого сезонное снижение цен на проезд в поездах дальнего следования и авиабилеты было менее выраженным.
Из-за пониженного спроса на фоне ограничительных мер в связи с COVID-19 в прошлом году страховщики снижали стоимость полиса ОСАГО. Спустя год, как указывают аналитики, сказывается эффект низкой сравнительной базы.