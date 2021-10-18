Жители Башкирии смогут увидеть звездопад

В ближайшие дни жителям Башкирии посчастливится увидеть звездопад. Об этом рассказали в пресс-службе Уфимского планетария.
Звездопадом является метеоритный поток Ориониды. Это множество частиц, которые влетают в земную атмосферу со скоростью 66 км/ч и испаряются на высоте около 100 км над поверхностью Земли. Ориониды оставляют за собой шлейфы ионизованного газа, которые можно увидеть после исчезновения метеора в течение нескольких секунд.
Лучше всего метеорный поток будет виден в ночь с 20 на 21 октября. Наиболее подходящие время для наблюдения – с полуночи до рассвета. Однако специалисты предупреждают, что насладиться звездопадом может помешать Луна, которая будет находиться в фазе полнолуния. Из-за спутника Земли небо будет засвечено, поэтому увидеть будет возможно только очень яркие метеоры.
Фото: Пресс-служба Уфимского планетария.