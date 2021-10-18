Жители Башкирии смогут увидеть звездопад

Лучше всего метеорный поток будет виден в ночь с 20 на 21 октября. Наиболее подходящие время для наблюдения – с полуночи до рассвета. Однако специалисты предупреждают, что насладиться звездопадом может помешать Луна, которая будет находиться в фазе полнолуния. Из-за спутника Земли небо будет засвечено, поэтому увидеть будет возможно только очень яркие метеоры.