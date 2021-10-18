В Минздраве Башкирии объяснили, зачем привитым носить маски

Зачем привитым носить маски? В первую очередь, потому что риск заболеть, пусть и в легкой форме, но остается. Вторая причина — вакцинированный может болеть бессимптомно и стать источником инфекции для других людей. Третья причина — административная. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, вне зависимости от факта перенесенного заболевания COVID-19 или вакцинации — это регламентируют нормативные документы в каждом регионе страны. За отсутствие средств защиты в общественном месте можно получить штраф.

Минздрав Башкирии