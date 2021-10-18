В Минздраве Башкирии объяснили, зачем привитым носить маски
В Минздраве Башкортостана рассказали, зачем вакцинированным от COVID-19 носить маски.
В ведомстве отметили, что главное задачей вакцинации от коронавируса является "тренировка" иммунитета так, чтобы при встрече с вирусом он знал, как бороться с ним.
Полноценный иммунитет формируется через 42 дня после первого компонента прививки. Это означает, что в данный период вакцинированный наиболее уязвим. Однако после этого срока не рекомендуется пренебрегать средствами индивидуальной защиты.
Зачем привитым носить маски? В первую очередь, потому что риск заболеть, пусть и в легкой форме, но остается. Вторая причина — вакцинированный может болеть бессимптомно и стать источником инфекции для других людей. Третья причина — административная. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте, вне зависимости от факта перенесенного заболевания COVID-19 или вакцинации — это регламентируют нормативные документы в каждом регионе страны. За отсутствие средств защиты в общественном месте можно получить штраф.
Минздрав Башкирии
Кроме того, для эффективной защиты от COVID-19 необходимо также соблюдать социальную дистанцию и гигиену рук.