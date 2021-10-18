В Уфе в лесу нашли вещи пропавшего 41-летнего Ильгама Янбердина

В Уфе на протяжении семи дней разыскивают пропавшего без вести 41-летнего Ильгама Янбердина. В лесу недалеко от его дома были найдены его джемпер, пиджак, куртка и телефон. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».