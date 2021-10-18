В Уфе в лесу нашли вещи пропавшего 41-летнего Ильгама Янбердина

В Уфе на протяжении семи дней разыскивают пропавшего без вести 41-летнего Ильгама Янбердина. В лесу недалеко от его дома были найдены его джемпер, пиджак, куртка и телефон. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».
Последний раз мужчину видели 11 октября. Как сообщила супруга пропавшего, его телефон оказался выключенным, и никто из его знакомых даже не мог предположить, ге он может находиться.
Приметы: плотное телосложение, рост около 175 см, карие глаза, черные волосы. На нем были джинсы синего цвета, бежевая футболка, куртка коричневого цвета, синий пиджак и темно-коричневые ботинки.
В поисках Ильгама Янбердина принимают активное участие волонтеры. Связаться с поисковиками можно по телефонам: 8 (987) 493 13 04, 8 (800) 700 54 52 или 112.