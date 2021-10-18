С сегодняшнего дня в Башкирии вступает в силу третий этап антикоронавирусных ограничений

С сегодняшнего дня в Башкирии вступает в силу третий этап ограничений из-за новой коронавирусной инфекции. Теперь предъявлять QR-код о вакцинации, справку о том, что переболел или отрицательный ПЦР-тест нужно при посещении:

Фото №1 - С сегодняшнего дня в Башкирии вступает в силу третий этап антикоронавирусных ограничений

— СПА, косметических, массажных салонов;

— салонов красоты;

— бассейнов, фитнес-клубов, ФОК;

— заведений общепита, где свыше 50 посадочных мест;

— соляриев, саун, бань.

Напомним, ПЦР-тесты будут принимать только до 27 октября.

С 4 октября в Башкирии ограничено посещения государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании.

С 12 октября к этому списку добавились торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы. Также без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании нельзя купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

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