С сегодняшнего дня в Башкирии вступает в силу третий этап антикоронавирусных ограничений

С сегодняшнего дня в Башкирии вступает в силу третий этап ограничений из-за новой коронавирусной инфекции. Теперь предъявлять QR-код о вакцинации, справку о том, что переболел или отрицательный ПЦР-тест нужно при посещении:
— СПА, косметических, массажных салонов;
— салонов красоты;
— бассейнов, фитнес-клубов, ФОК;
— заведений общепита, где свыше 50 посадочных мест;
— соляриев, саун, бань.
Напомним, ПЦР-тесты будут принимать только до 27 октября.
С 4 октября в Башкирии ограничено посещения государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании.
С 12 октября к этому списку добавились торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы. Также без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании нельзя купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».