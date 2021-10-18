В Башкирии распространяют ориентировку на преступников, которые якобы хотели похитить ребенка

Согласно ориентировке подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера мог передвигаться на «Ларгусе» серебристого цвета, ему на вид около 35-40 лет, у него черные волосы и среднее телосложение, а одет в пятнистую камуфляжную форму.