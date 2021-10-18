В Башкирии распространяют ориентировку на преступников, которые якобы хотели похитить ребенка

В соцсетях появилась ориентировка на двоих мужчин, которые якобы пытались похитить ученицу 4-го класса. Согласно ориентировке все произошло в селе Уратукуль Буздякского района.
Якобы двое мужчин лет 35 на вид схватили ребенка и отвезли на местное кладбище. Девочка сопротивлялась и кричала, на ее крики прибежали очевидцы, и злоумышленники отпустили ее, не причинив ей вреда.
Согласно ориентировке подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера мог передвигаться на «Ларгусе» серебристого цвета, ему на вид около 35-40 лет, у него черные волосы и среднее телосложение, а одет в пятнистую камуфляжную форму.
В МВД по Башкирии пояснили, что «не уполномочены не опровергать, ни подтверждать данную информацию».