Многодетная мать из Башкирии пожаловалась на огромную очередь на вакцинацию от COVID-19

В Кумертау мать пятерых детей пожаловалась в соцсетях Главы Башкирии Радия Хабирова на огромную очередь в поликлинике на вакцинацию от COVID-19.
Женщина рассказала, что записалась на прививку заранее через портал "Госуслуги". Когда она пришла к назначенному времени в поликлинику, то столкнулась с огромной живой очередью.
Женщина опубликовала в соцсетях Главы Башкирии фотографию, на которой десятки людей толпятся в коридоре, и добавила, что это только лишь половина очереди.
В ответ на обращение многодетной матери сразу же отреагировали в региональном Минздраве, пообещав разобраться в сложившейся ситуации.