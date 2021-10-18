Многодетная мать из Башкирии пожаловалась на огромную очередь на вакцинацию от COVID-19

Мать 5 детей, оставила все дела. Стою 3 часа уже. Записались через «Госуслуги», все данные записали. Пришла - сказали живая очередь. Пришли люди без очереди и по указанию свыше без очереди прошли. Все тут негодуют. Раз вводят принудительную вакцинацию, то пусть мобильные бригады образуют или дополнительный персонал выводят, и не мучают людей часами в очереди.

Найра М.