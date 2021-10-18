Многодетная мать из Башкирии пожаловалась на огромную очередь на вакцинацию от COVID-19

В Кумертау мать пятерых детей пожаловалась в соцсетях Главы Башкирии Радия Хабирова на огромную очередь в поликлинике на вакцинацию от COVID-19.

Фото №1 - Многодетная мать из Башкирии пожаловалась на огромную очередь на вакцинацию от COVID-19

Женщина рассказала, что записалась на прививку заранее через портал "Госуслуги". Когда она пришла к назначенному времени в поликлинику, то столкнулась с огромной живой очередью.

Мать 5 детей, оставила все дела. Стою 3 часа уже. Записались через «Госуслуги», все данные записали. Пришла - сказали живая очередь. Пришли люди без очереди и по указанию свыше без очереди прошли. Все тут негодуют. Раз вводят принудительную вакцинацию, то пусть мобильные бригады образуют или дополнительный персонал выводят, и не мучают людей часами в очереди.

Найра М.

Женщина опубликовала в соцсетях Главы Башкирии фотографию, на которой десятки людей толпятся в коридоре, и добавила, что это только лишь половина очереди.

Вторая половина вышла, так как дышать и находится всем вместе невозможно.

Найра М.

В ответ на обращение многодетной матери сразу же отреагировали в региональном Минздраве, пообещав разобраться в сложившейся ситуации.

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