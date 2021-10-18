С сегодняшнего дня переписчики населения начинают подомовой обход

С сегодняшнего дня, 18 октября, переписчики населения начинают обход домов. Об этом рассказали в Башстате.

Фото №1 - С сегодняшнего дня переписчики населения начинают подомовой обход

Сбором сведений о населении в республике займется 7 431 переписчик. С 15 по 17 октября они прошли тестирование и обучение на профпригодность к данной работе.

По численности населения Башкортостан занимает 7 место среди регионов РФ и первое — в ПФО. Переписчики для сбора сведений обойдут около 2 млн жилых помещений. Они будут опрашивать население с 8:00 до 22:00.

Работа у переписчика непростая. Он должен обойти определенное количество домохозяйств, знать инструкцию о проведении переписи и заполнения переписных документов, уметь пользоваться планшетом при сборе сведений о населении. Кроме этого, он должен уметь располагать к себе респондента, говорить с ним на одном языке. С 18 октября переписчики уже начнут работу с населением, обойдут квартиры и дома, опросят жителей, не принявших участие в переписи через портал «Госуслуги» или в переписных участках.

Башстат

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Фото: strana2020.ru.

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