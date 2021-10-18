С сегодняшнего дня переписчики населения начинают подомовой обход

Работа у переписчика непростая. Он должен обойти определенное количество домохозяйств, знать инструкцию о проведении переписи и заполнения переписных документов, уметь пользоваться планшетом при сборе сведений о населении. Кроме этого, он должен уметь располагать к себе респондента, говорить с ним на одном языке. С 18 октября переписчики уже начнут работу с населением, обойдут квартиры и дома, опросят жителей, не принявших участие в переписи через портал «Госуслуги» или в переписных участках.

Башстат