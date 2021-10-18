С сегодняшнего дня переписчики населения начинают подомовой обход

С сегодняшнего дня, 18 октября, переписчики населения начинают обход домов. Об этом рассказали в Башстате.
Сбором сведений о населении в республике займется 7 431 переписчик. С 15 по 17 октября они прошли тестирование и обучение на профпригодность к данной работе.
По численности населения Башкортостан занимает 7 место среди регионов РФ и первое — в ПФО. Переписчики для сбора сведений обойдут около 2 млн жилых помещений. Они будут опрашивать население с 8:00 до 22:00.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий.
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Фото: strana2020.ru.