В Уфе открыли новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

На сегодняшний день в Башкирии работают около 150 пунктов, где можно сделать прививку против Covid-19. Мобильные пункты в Уфе действуют в Конгресс-холле «Торатау», лайфстайл-центре «Башкирия», ТЦ «Планета» (с 13:00 до 19:00). Вакцинироваться также можно в поликлиниках по месту жительства.