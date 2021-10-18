В Уфе открыли новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

В башкирской столице заработал еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Он находится в ТЦ «Карусель» по адресу: улица Маршала Жукова, 12.
Вакцинацию населения проводят двумя вакцинами - «Спутник Лайт» и «Спутник V». В выходные пункт вакцинации работает - с 10 часов до 20 часов, в будни - с 13 часов до 20 часов.
На сегодняшний день в Башкирии работают около 150 пунктов, где можно сделать прививку против Covid-19. Мобильные пункты в Уфе действуют в Конгресс-холле «Торатау», лайфстайл-центре «Башкирия», ТЦ «Планета» (с 13:00 до 19:00). Вакцинироваться также можно в поликлиниках по месту жительства.