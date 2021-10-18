Компания из Уфы заявила, что суррогат, которым отравились 34 человека, купили по липовым документам

В Оренбуржье продолжается расследование громкого уголовного дела по факту отравления метиловым спиртом 34 человек. Оказалось, что жидкость привезли из Уфы. Она поставлялась как раствор для антикоррозийной обработки нефтяных скважин.
Директор уфимской компании «Уралнефтетранс» рассказал телеканалу "Россия 24", что неизвестный купил буровой раствор под вымышленным именем и предоставил им заведомо ложные данные.
В свою очередь 36-летний поставщик суррогатного алкоголя, у которого в машине при обыске нашли накладные на покупку технической жидкости отрицает свою вину. Уроженец Азербайджана Роял Гулиев утверждает, что покупал технический спирт для производства «незамерзайки», а вот недобросовестный заказчик поставки решил продавать ее именно как алкоголь. Всего по уголовному делу были задержаны 15 человек, 8 из них сейчас находятся в СИЗО.
Фото: УМВД Оренбургской областb/