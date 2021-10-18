Компания из Уфы заявила, что суррогат, которым отравились 34 человека, купили по липовым документам

В Оренбуржье продолжается расследование громкого уголовного дела по факту отравления метиловым спиртом 34 человек. Оказалось, что жидкость привезли из Уфы. Она поставлялась как раствор для антикоррозийной обработки нефтяных скважин.

Фото №1 - Компания из Уфы заявила, что суррогат, которым отравились 34 человека, купили по липовым документам

Директор уфимской компании «Уралнефтетранс» рассказал телеканалу "Россия 24", что неизвестный купил буровой раствор под вымышленным именем и предоставил им заведомо ложные данные.

Это термодинамический ингибитор гидрата образования, в состав которого входит метиловый спирт и который используется для коррозийных обработок и ингибирования нефтяных скважин.

Директор уфимской компании «Уралнефтетранс»

В свою очередь 36-летний поставщик суррогатного алкоголя, у которого в машине при обыске нашли накладные на покупку технической жидкости отрицает свою вину. Уроженец Азербайджана Роял Гулиев утверждает, что покупал технический спирт для производства «незамерзайки», а вот недобросовестный заказчик поставки решил продавать ее именно как алкоголь. Всего по уголовному делу были задержаны 15 человек, 8 из них сейчас находятся в СИЗО.

Фото: УМВД Оренбургской областb/

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