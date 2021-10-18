Компания из Уфы заявила, что суррогат, которым отравились 34 человека, купили по липовым документам

В свою очередь 36-летний поставщик суррогатного алкоголя, у которого в машине при обыске нашли накладные на покупку технической жидкости отрицает свою вину. Уроженец Азербайджана Роял Гулиев утверждает, что покупал технический спирт для производства «незамерзайки», а вот недобросовестный заказчик поставки решил продавать ее именно как алкоголь. Всего по уголовному делу были задержаны 15 человек, 8 из них сейчас находятся в СИЗО.