В Башкирии невакцинированная пассажирка скандалила и задерживала отправление автобуса

Напомним, с 12 октября в Башкирии вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. Теперь при посещении торговых центров, находящихся в частной собственности музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, а также при проезде на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» нужно предъявлять сертификат о вакцинации либо справку о принесенном заболевании Covid-19.