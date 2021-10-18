В Башкирии невакцинированная пассажирка скандалила и задерживала отправление автобуса

В Стерлитамаке пассажирка устроила скандал и задерживала отправление междугороднего автобуса Кумертау - Уфа. Она пыталась проехать без справки о перенесенном коронавирусе, либо документа, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19. Женщина игнорировала требования сотрудников автовокзала покинуть автобус, тем самым задерживала его отправление.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Нарушительницу доставили в отделение полиции для разбирательства. В отношении нее составили административный материал.
Напомним, с 12 октября в Башкирии вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. Теперь при посещении торговых центров, находящихся в частной собственности музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, а также при проезде на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» нужно предъявлять сертификат о вакцинации либо справку о принесенном заболевании Covid-19.
Во избежание неприятных ситуаций жителям республики всегда нужно иметь при себе сертификат или справку.