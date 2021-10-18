Жители Уфы обратились в Следственный комитет по поводу расселения их домов

Нам предложили выкупить наше имущество за 50 тысяч рублей за квадратный метр. То есть наша однокомнатная квартира в 30 кв. метров, по таким условиям, обойдется в полтора миллиона рублей, а за такие деньги ничего, кроме комнаты в городе не купишь. То есть мы ухудшим свои условия проживания. Администрация Уфы не признала наши дома аварийными, либо ветхими. Все вопросы по нашему расселению были переложены на ПСК-6.

уфимцы