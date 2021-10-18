Жители Уфы обратились в Следственный комитет по поводу расселения их домов
Жители Уфы обратились в Следственный комитет и попросили проверить законность расселения их домов. Речь идет о квартале, который ограничен улицами Кольцевой, Коммунаров и Черниковской, где расположен 31 жилой дом. В них проживают свыше 500 семей.
Нам предложили выкупить наше имущество за 50 тысяч рублей за квадратный метр. То есть наша однокомнатная квартира в 30 кв. метров, по таким условиям, обойдется в полтора миллиона рублей, а за такие деньги ничего, кроме комнаты в городе не купишь. То есть мы ухудшим свои условия проживания. Администрация Уфы не признала наши дома аварийными, либо ветхими. Все вопросы по нашему расселению были переложены на ПСК-6.
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Для покупки аналогичного жилья жильцам данных домов придется тратить свои сбережения, либо брать кредиты и ипотеки. В основном в данном квартале проживают инвалиды, матери-одиночки и пенсионеры.
Условия расселения, которые предлагает нам застройщик, мы считаем кабальными. Просим проверить администрацию Уфы по факту бездействия по расселению нашего квартала. Не надо выбрасывать нас на улицу.
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На обращение граждан отреагировали в Следкоме.
Жители считают, что условия, которые предлагает застройщик квартала, не соответствуют реальной стоимости их квартир, а доплачивать за нормальные условия у них нет средств. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного управления СК России по Республике Башкортостан Денису Чернятьеву рассмотреть обращение и представить доклад.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.