В Уфе владелец ларька с шаурмой, где отравились 16 человек, остался безнаказанным

В Уфе владелец киоска с шаурмой, где отравились 16 человек, среди которых было пятеро детей, не понес наказания за продажу испорченной продукции. Граждане попали в больницу с диагнозом острый гастроэнтерит. Инцидент произошел два года назад.

Фото №1 - В Уфе владелец ларька с шаурмой, где отравились 16 человек, остался безнаказанным

В пресс-службе Октябрьского районного суда рассказали, что в ходе проверки в киоске было найдено множество нарушений - нарушение санитарных норм при приготовлении блюд, отсутствие средств дезинфекции, канализации и водоснабжения.

Владельцу ларька предъявили обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Но до реального наказания дело так и не дошло.

Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Постановление в законную силу не вступил.

пресс-служба Октябрьского районного суда
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