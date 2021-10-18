В Уфе владелец ларька с шаурмой, где отравились 16 человек, остался безнаказанным

В Уфе владелец киоска с шаурмой, где отравились 16 человек, среди которых было пятеро детей, не понес наказания за продажу испорченной продукции. Граждане попали в больницу с диагнозом острый гастроэнтерит. Инцидент произошел два года назад.
В пресс-службе Октябрьского районного суда рассказали, что в ходе проверки в киоске было найдено множество нарушений - нарушение санитарных норм при приготовлении блюд, отсутствие средств дезинфекции, канализации и водоснабжения.
Владельцу ларька предъявили обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Но до реального наказания дело так и не дошло.