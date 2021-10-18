В Башкирии легковушка сбила лошадь и врезалась в встречную машину: есть пострадавший

Вчера, 17 октября, в Иглинском районе Башкирии автомобиль Lada Granta сбил лошадь, после чего легковушку откинуло на встречную Lada Kalina. ДТП произошло на 24 километре автодороги Уфа - Иглино -Красная Горка.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии пояснили, что за рулем "Гранты" находился 43-летний житель Уфы. Лошадь в результате наезда выжила.

Водитель автомобиля Lada Granta обратился в больницу с переломами. Сейчас инспекторы дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП.