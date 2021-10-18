В Уфе разыскивают мужчину, который совершил развратные действия около школы

Рядом с уфимской школой №118 неизвестный мужчина совершил развратные действия. В настоящее время его ищет полиция.
Фоторобот подозреваемого опубликовал паблик «Поиск детей — Уфа» «ВКонтакте» . Сообщается, что ориентировочный процент схожести составляет около 65%.
Приметы: худощавый, рост около 165 сантиметров, на вид около 28-33 лет, тип внешности - европеоидная. Мужчина был одет в джинсы светло-синего цвета, темно-синюю куртку, темные туфли и черную шапку.
Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении данного субъекта обратиться по телефонам: 102 (полиция) или 8-927-969-89-19 (дежурный номер РОО «Поиск Детей – Уфа»).
Фото: «Поиск детей — Уфа» «ВКонтакте»