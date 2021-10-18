В Уфе разыскивают мужчину, который совершил развратные действия около школы

Рядом с уфимской школой №118 неизвестный мужчина совершил развратные действия. В настоящее время его ищет полиция.

Приметы: худощавый, рост около 165 сантиметров, на вид около 28-33 лет, тип внешности - европеоидная. Мужчина был одет в джинсы светло-синего цвета, темно-синюю куртку, темные туфли и черную шапку.